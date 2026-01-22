Kocaeli'de İstinat Duvarından Düşen Otomobilde Anne ve Kızı Yaralandı

Kocaeli Derince'de geri manevra yapan otomobil istinat duvarından düşerek sürücü ve kızının yaralanmasına yol açtı; yaralılar Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:37
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:37
Derince Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelen kazada araç bahçeye düştü

Kocaeli’nin Derince ilçesinde geri manevra yaptığı sırada kontrolünü kaybeden otomobil, istinat duvarından yaklaşık 4 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü. Olay, Çınarlı Mahallesi Kelebek Sokakta gerçekleşti.

Kazada, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 GP 704 plakalı otomobilde bulunan sürücü ve kızı yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın sebebi ve yaralıların sağlık durumuyla ilgili yetkililerden gelecek resmi açıklama bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

