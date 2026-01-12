Kocaeli'de Narkotik Operasyonları: 21 Tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, ticaretini ve sevkiyatını yapan şahıslara yönelik geniş kapsamlı operasyonlar düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve suç unsuruna el konuldu.

Operasyonun kapsamı ve zamanlaması

Yapılan çalışmalar 5-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. Operasyonlar çerçevesinde yürütülen uygulama ve aramalarda ele geçirilen deliller ile çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilenler

Operasyonlarda ele geçirilen maddeler ve suç unsurları arasında 6 gram kokain, 1 kilo 730 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 122 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 45 gram amfetamin, 102 gram metamfetamin, 134 gram esrar, 1 adet ecstasy, 4 gram skunk, 65 adet sentetik ecza ile 12 gram sentetik kannabinoid (bonzai) yer aldı. Ayrıca 9 bin 100 TL nakit para, 3 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliler ve adli süreç

Belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda toplam 152 olayda, 167 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 137’si serbest bırakılırken, 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı ve 21 şahıs tutuklandı. Ayrıca 3 şahsın adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmalar ve adli işlemler devam ediyor.

KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN İL GENELİNDE UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE KULLANAN, TİCARETİNİ VE SEVKİYATINI YAPAN ŞAHISLARA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE, SİLAH VE SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ.