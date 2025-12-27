Kocaeli'de Öfkeli Sürücü Kaosu: Vatandaşların Üstüne Sürdü, Araçlara Çarptı

Çınarlı Mahallesi'nde maddi hasarlı kaza sonrası gerilim yükseldi

İddiaya göre, Kocaeli'nin Derince ilçesi, Çınarlı Mahallesi mevkiinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

Görüntülerde, taraflardan birinin hafif ticari araca sopa ile saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa süre sonra öfkelenen hafif ticari araç sürücüsü geri manevra yaparak arkasındaki yolcu otobüsü ve taksiye, ardından bir otomobile çarptı.

Çevredeki vatandaşlar olay sırasında korku yaşarken, sürücünün kontrolsüz manevraları sonucu çarpılan araçlarda hasar oluştu.

Yaşanan ilginç anlar vatandaş kamerasına yansırken, konu ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

