Kocaeli Kartepe’de annesinin evini yaktığı iddia edilen sanığın yeniden yargılanması başladı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, annesinin içinde bulunduğu evi yaktığı gerekçesiyle daha önce 15 yıl hapse çarptırılan sanığın, istinaf mahkemesinin kararı bozmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

Olay

Olay, 15 Mayıs 2024 gece saatlerinde Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, alkollü olan Selim Y. (46), annesi Kerime Y. (74)'nin içinde bulunduğu tek katlı evi ve bitişiğindeki kendi evini ateşe verdi. Alevleri fark eden vatandaşlar, Kerime Y.'yi evden çıkardı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne Kerime Y. hastaneye kaldırıldıktan sonra kalp krizi geçirdiği bildirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Selim Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede sanığın annesinin komşusuyla ilişkisinin olduğunu düşündüğü ve alkolün etkisiyle evi yaktığı öne sürüldü. Anne ise oğlundan şikayetçi olmadı.

Yargılama ve savunma

Geçen yıl mayıs ayında görülen davada sanık, "annesini öldürmeye teşebbüs" suçundan indirim uygulanmaksızın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Avukatın itirazı üzerine karar, istinaf mahkemesince eksik inceleme gerekçesiyle bozuldu ve dava Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlandı.

Duruşmada tutuklu sanık Selim Y. ve avukatı Ayşegül Seymen hazır bulundu. Sanık önceki savunmasını yineleyerek olay tarihinde alkollü olduğunu ve annesini öldürme kastı taşımadığını belirtti.

Avukat Ayşegül Seymen, mahkemede, "Yangının mağdurun evinde değil, ilk olarak müvekkilimin evinde çıktığını ve bitişikteki annesinin evine sıçradığını" savunarak, müvekkilinin alkollü olduğu sırada sigara içtiğini ve yangının izmaritten çıktığı kanaatinde olduklarını söyledi. Seymen ayrıca, iddia edilen komşu ilişkisinin gerçekte bulunmadığını, bahsi geçen komşunun yıllar önce öldüğünü ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığı raporu hazırlanması amacıyla 3 hafta gözlem altında tutulmasına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

