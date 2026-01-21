Kocaeli LPG tanker yangını davasında 8 sanığa 15 yıla kadar hapis talebi

2017'deki LPG tanker patlamasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı. Savcılık, sekiz sanık hakkında ayrı ayrı 2 ila 15 yıl hapis, üç sanık hakkında ise beraat talep etti.

Olayın gelişimi

Yangın, Körfez ilçesi İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında 29 Nisan 2017 tarihinde meydana geldi. HABAŞ'a ait LPG tankeri, tanklardaki yükü platforma boşaltırken, boşaltma sonrası servis botu "Serdar 2" adlı tekne tanker yanına yanaştı. Bu sırada teknede çıkan yangın, tanker ve bir tankerde büyük hasara yol açtı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Kıyı Emniyeti, Donanma Komutanlığı, Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri uzun çabalar sonucu yangını söndürdü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mütalaa: Usulsüz gaz boşaltımı ve patlama

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, olayın detaylarına yer verdi. Raporda, Habaş A.Ş.'ye ait M/T Habaş LPG tankerinin 27 Nisan 2017 tarihinde platforma yanaştığı, tahliye işlemlerinin yapıldığı, ancak tanklarda kalan gaz için usulüne uygun "gas free" işlemi yapılmadığı belirtildi. Savcılık tespitlerine göre, 1. kaptan Murat Pulat'ın bilgisi dahilinde ve 2. kaptan Yavuz Pehlivanoğlu'nun talimatıyla, 29 Nisan 2017 saat 02.00 civarında tanklara ek bir hortum monte edilerek kalan LPG gazının denize verilmeye başlandığı kaydedildi.

Patlamanın oluştuğu an

Mütalaaya göre, 29 Nisan 2017 günü saat 16.20 sıralarında, tanker yanına gelen ve temizlik malzemesi ile personel taşıyan servis botunun tankere yanaşması sırasında, gemi ile servis botu arasında kalan deniz yüzeyinde biriken gaz patladı. "Serdar-2" adlı servis botu tamamen yanarken, yangın tankere de sıçradı. Olayda gündelik işçi ve sigortasız çalışanlardan Nail Demirci denize düştü ve 1 Mayıs 2017'de Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından ölü olarak bulundu. Diğer işçiler ve personel çeşitli derecelerde yaralandı.

Bilirkişi raporları ve kusur tespitleri

Mütalaada, 1 Ekim 2019 ve 30 Ekim 2020 tarihli bilirkişi raporlarına atıf yapıldı. Raporda Suat İspirli'nin asli derecede kusurlu; Erdinç Gülen, Cihat Turgut ve Kemal Ham'ın tali derecede kusurlu olduğu belirtildi. Ek bilirkişi raporlarında Habaş şirket yetkililerinin %50 oranında kusurlu olduğunun tespiti yer aldı. 16 Mart 2022 tarihli bilirkişi raporunda ise Habaş Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin operasyonun tüm aşamalarında komuta kademesinde olduğu ve iş sağlığı-güvenliği önlemlerini almakla yükümlü olduğu vurgulandı.

Şirket yönetimi ve sorumluluk

2 Ekim 2023 ve 13 Mart 2024 tarihli ek bilirkişi raporlarında, şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet Rüştü Başaran, başkanvekili Aysel Başaran, yönetim kurulu üyesi Erol Başaran Altıntuğ, yönetim kurulu üyesi ve B grubu imza yetkilisi Fikriye Filiz Başaran Haseski ile B grubu imza yetkilisi Mehmet Naim Kılıçoğlu'nun sorumlu ve kusurlu oldukları kaydedildi.

Suçlama ve ceza talebi

Savcı, dosya ve bilirkişi raporlarını değerlendirerek, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıklarını ve bunun neticesinde bir kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olduklarını belirtti. Buna göre; Suat İspirli, Erdinç Gülen, Cihat Turgut, Murat Elbaşı, Mehmet Rüştü Başaran, Erol Başaran Altıntuğ, Mehmet Naim Kılıçoğlu ve Fikriye Filiz Başaran Haseski hakkında taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer yandan Murat Pulat, Yavuz Pehlivanoğlu ve Yüksel Ham hakkında beraat talep edildi. Aysel Başaran'ın sağlık durumu nedeniyle ifadesi alınamadığı için dosyasının ayrılması, olayda yaşamını yitiren Kemal Ham hakkında ise kamu davasının düşürülmesi istendi.

Duruşma ve tarafların tutumu

Davanın 27. celsesi Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları ve mağdur yakınlarından Hasan Demirci katıldı; sanıklar duruşmada hazır bulunmadı. Avukatların süre talebi üzerine duruşma ertelendi.

Aileden açıklama

Hasan Demirci duruşma sonrası yaptığı açıklamada, adalet beklentilerini yineledi ve şunları söyledi: "Hiç tutuklu yok, bu durum canımızı acıtıyor. Benim kardeşim gitti, dünya malı dünyada olsa ne olur. Adalet yerini bulsun. 8 senedir adliye yollarındayız. Kardeşim 7-8 yıldır çalışıyordu ama sigortası yoktu".

