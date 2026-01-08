Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mühürlendi: Bina boşaltılıyor

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mühürlendi

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi ve binanın boşaltılmasına yönelik işlemler başlatıldı.

İnceleme ve tahliye süreci

Fakülte binasının fiziki durumu ve deprem güvenliğine ilişkin endişeler, öğrenciler tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü ve açıklamalarla kamuoyunun dikkatine sunuldu. Paylaşımlar üzerine yetkili birimler inceleme yaptı ve yapının risk taşıdığı yönünde karar verildi.

Bu kapsamda fakülte binası mühürlenirken, öğrenciler ve akademik personel için tahliye işlemleri başlatıldı.

Geçici yerleşke ve tepkiler

Üniversite yönetimi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin geçici olarak Körfez ilçesinde bulunan Yabancı Diller Fakültesi yerleşkesine taşınacağını ve taşınma sürecinin bahar dönemi başlamadan tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Öğrenciler, fakültenin geçici olarak Körfez’e taşınması kararına tepki göstererek, "Taleplerimiz nettir. Şehirlerden koparılmadığımız ve depreme dayanıklı bir kampüs istiyoruz" dedi.

Öte yandan, Anıtpark Yerleşkesinde bulunan Mimarlık Fakültesi için de benzer gerekçelerle taşınma planlarının olduğu kaydedildi. Üniversite yönetiminin, eğitim-öğretim faaliyetlerinde aksama yaşanmaması adına alternatif yerleşke ve bina planlamaları üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

