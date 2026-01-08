Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mühürlendi: Bina boşaltılıyor

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, deprem güvenliği gerekçesiyle mühürlendi; tahliye ve geçici taşınma süreci başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:11
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:16
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mühürlendi: Bina boşaltılıyor

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mühürlendi

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi ve binanın boşaltılmasına yönelik işlemler başlatıldı.

İnceleme ve tahliye süreci

Fakülte binasının fiziki durumu ve deprem güvenliğine ilişkin endişeler, öğrenciler tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü ve açıklamalarla kamuoyunun dikkatine sunuldu. Paylaşımlar üzerine yetkili birimler inceleme yaptı ve yapının risk taşıdığı yönünde karar verildi.

Bu kapsamda fakülte binası mühürlenirken, öğrenciler ve akademik personel için tahliye işlemleri başlatıldı.

Geçici yerleşke ve tepkiler

Üniversite yönetimi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin geçici olarak Körfez ilçesinde bulunan Yabancı Diller Fakültesi yerleşkesine taşınacağını ve taşınma sürecinin bahar dönemi başlamadan tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Öğrenciler, fakültenin geçici olarak Körfez’e taşınması kararına tepki göstererek, "Taleplerimiz nettir. Şehirlerden koparılmadığımız ve depreme dayanıklı bir kampüs istiyoruz" dedi.

Öte yandan, Anıtpark Yerleşkesinde bulunan Mimarlık Fakültesi için de benzer gerekçelerle taşınma planlarının olduğu kaydedildi. Üniversite yönetiminin, eğitim-öğretim faaliyetlerinde aksama yaşanmaması adına alternatif yerleşke ve bina planlamaları üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEPREME DAYANIKLI OLMADIĞI GEREKÇESİYLE MÜHÜRLENDİ...

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEPREME DAYANIKLI OLMADIĞI GEREKÇESİYLE MÜHÜRLENDİ VE BİNANIN BOŞALTILMASINA YÖNELİK SÜREÇ BAŞLATILDI.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEPREME DAYANIKLI OLMADIĞI GEREKÇESİYLE MÜHÜRLENDİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozkır'da Şiddetli Rüzgar Çatı Uçurdu — Dereköy'de Ev ve Barınaklar Hasar Gördü
2
Fransız Çiftçiler Traktörleriyle Paris’i Abluka Altına Aldı — AB-Mercosur Protestosu
3
Salihli'yi Vuran Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu, 72 Yaşındaki Kadın Yaralandı
4
Uşak'ta Kuvvetli Fırtına: Çatı Uçmaları ve Trafik Aksaklıkları
5
İstanbul'da Lodos: Bayrampaşa'da Ağaç Devrildi, Zeytinburnu'nda Saksı Düştü
6
Karacabey'de Alev Alev Yanan Ağıl: Hayvanlar Son Anda Kurtarıldı
7
Malatya'da Otobüs Devrildi: 6 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları