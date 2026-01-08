Kocaeli'yi Fırtına Vurdu: Çatılar Uçtu, Tel Yangını ve Tenteyle Savrulan Vatandaş

Kocaeli'yi fırtına vurdu: Evlerin çatısı uçtu, elektrik ve iletişim hatları koptu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde etkili olan fırtına, özellikle Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi ile Hereke Kışla Düzü çevresinde büyük hasara yol açtı. Çok sayıda evin çatısı uçtu, elektrik ve iletişim hatları koptu. Uçan çatı parçaları ana arterleri kapatırken, kopan tellerin düşmesi sonucu bir evde yangın çıktı ve ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Fırtına nedeniyle bir marketin camı kırıldı. Dilovası'nda ise bir vatandaş kuvvetli rüzgar nedeniyle tenteyle birlikte savruldu.

Muhtarın uyarısı: Acil müdahale gerekiyor

Yukarı Hereke Muhtarı Abdurrahman Can, özellikle Cumhuriyet Mahallesi'nin ciddi biçimde etkilendiğini belirterek şunları söyledi: "Burada açıkça bir afet durumu var. Barınma, yol temizliği ve elektrik çalışmalarının acilen başlaması gerekiyor. Benim aracım fırtınayla sürüklendi, evimin de çatısı uçtu. Bir an önce buraya jeneratör kurulmalı".

Bölgede çalışmalar sürüyor

Olayın ardından Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları, koordinatörler ve CHP Körfez İlçe Başkanı Yaprak Fidancı Cumhuriyet Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi ekipleri, yollara savrulan çatı parçalarını temizlemek için seferber oldu. Belediye çok sayıda personeli göreve çağırırken, ilçede afetle ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA VE RÜZGAR NEDENİYLE YAKLAŞIK 200 EVİN ÇATISI UÇTU, ELEKTRİK VE İLETİŞİM HATLARI KOPTU. KOPAN TELLERİN NEDEN OLDUĞU YANGINDA BİR EV TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN 2 KİŞİ YARALANDI.