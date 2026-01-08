Kocaeli'yi Fırtına Vurdu: Çatılar Uçtu, Tel Yangını ve Tenteyle Savrulan Vatandaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde etkili fırtına çok sayıda çatıyı uçurdu, elektrik hatlarının kopması yangına yol açtı; Dilovası'nda bir vatandaş tenteyle birlikte savruldu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 18:16
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 18:34
Kocaeli'yi Fırtına Vurdu: Çatılar Uçtu, Tel Yangını ve Tenteyle Savrulan Vatandaş

Kocaeli'yi fırtına vurdu: Evlerin çatısı uçtu, elektrik ve iletişim hatları koptu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde etkili olan fırtına, özellikle Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi ile Hereke Kışla Düzü çevresinde büyük hasara yol açtı. Çok sayıda evin çatısı uçtu, elektrik ve iletişim hatları koptu. Uçan çatı parçaları ana arterleri kapatırken, kopan tellerin düşmesi sonucu bir evde yangın çıktı ve ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Fırtına nedeniyle bir marketin camı kırıldı. Dilovası'nda ise bir vatandaş kuvvetli rüzgar nedeniyle tenteyle birlikte savruldu.

Muhtarın uyarısı: Acil müdahale gerekiyor

Yukarı Hereke Muhtarı Abdurrahman Can, özellikle Cumhuriyet Mahallesi'nin ciddi biçimde etkilendiğini belirterek şunları söyledi: "Burada açıkça bir afet durumu var. Barınma, yol temizliği ve elektrik çalışmalarının acilen başlaması gerekiyor. Benim aracım fırtınayla sürüklendi, evimin de çatısı uçtu. Bir an önce buraya jeneratör kurulmalı".

Bölgede çalışmalar sürüyor

Olayın ardından Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları, koordinatörler ve CHP Körfez İlçe Başkanı Yaprak Fidancı Cumhuriyet Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi ekipleri, yollara savrulan çatı parçalarını temizlemek için seferber oldu. Belediye çok sayıda personeli göreve çağırırken, ilçede afetle ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA VE RÜZGAR NEDENİYLE YAKLAŞIK 200 EVİN...

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA VE RÜZGAR NEDENİYLE YAKLAŞIK 200 EVİN ÇATISI UÇTU, ELEKTRİK VE İLETİŞİM HATLARI KOPTU. KOPAN TELLERİN NEDEN OLDUĞU YANGINDA BİR EV TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN 2 KİŞİ YARALANDI.

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA VE RÜZGAR NEDENİYLE ÇOK SAYIDA EVİN...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Lodos Faciası: Kestel'de Çöken Duvar 22 Yaşındaki Genci Öldürdü
2
Edremit Altınkum'da Lodos: Deniz Taştı, Caddeler Göl Oldu
3
Tekirdağ Süleymanpaşa'da Aniden Bastıran Dolu Yağışı
4
Gebze'de Fırtına Ağaç Devriltti: İki Otomobile Hasar
5
Edremit'te Kamyon Altında Kalan Vatandaş İtfaiyeyle Kurtarıldı
6
Kocaeli'yi Fırtına Vurdu: Çatılar Uçtu, Tel Yangını ve Tenteyle Savrulan Vatandaş

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları