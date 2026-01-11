Kolombiya'da Uçak Kazası: Yeison Jimenez de Dahil 6 Kişi Öldü

Kaza ve Soruşturma

Kolombiya'nın Boyaca bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu, ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya Sivil Havacılık Kurumu'nun açıklamasına göre, tescil numarası N325FA olan uçak, Medellin şehrine giderken Duitama'da düştü. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

Kazada ölenlerin isimleri Pilot Hernando Torres ve yolcular Juan Manuel Rodrguez, Oscar Marin, Jefferson Osorio ve Weisman Mora olarak açıklandı.

Ulaştırma Bakanı Fernanda Rojas, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

