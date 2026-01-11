Kolombiya'da Uçak Kazası: Yeison Jimenez de Dahil 6 Kişi Öldü

Boyaca'da N325FA tescilli uçağın düşmesi sonucu ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:37
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:37
Kaza ve Soruşturma

Kolombiya'nın Boyaca bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu, ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya Sivil Havacılık Kurumu'nun açıklamasına göre, tescil numarası N325FA olan uçak, Medellin şehrine giderken Duitama'da düştü. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

Kazada ölenlerin isimleri Pilot Hernando Torres ve yolcular Juan Manuel Rodrguez, Oscar Marin, Jefferson Osorio ve Weisman Mora olarak açıklandı.

Ulaştırma Bakanı Fernanda Rojas, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kolombiya’nın Boyaca bölgesinde küçük uçağın düşmesi sonucu ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

