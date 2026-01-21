Kontrplak Arasına Gizlenen 700 Kilo Esrar Sınırda Ele Geçirildi

Bulgaristan’dan Türkiye’ye giden tırda kontrplaklar arasına gizlenen 700 kilo esrar, Lesovo’da X-ray ile tespit edilip ele geçirildi; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:41
Lesovo'da X-ray incelemesi sonrası 1.186 paket ortaya çıktı

Bulgaristan’dan Türkiye’ye giden bir yük tırının dorsesine gizlenen 700 kilo esrar, sınırda yapılan kontrollerde ele geçirildi.

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen tır, Bulgaristan’ın Lesovo Gümrük Noktası’nda durduruldu. Tır sürücüsünün, Bulgaristan’dan Türkiye’ye transit olarak 12 palet doğal kontrplak taşıdığına dair belgeleri ibraz ettiği öğrenildi.

Gümrük müfettişlerince yapılan X-ray kontrollerinde detaylı inceleme yapıldı. İncelemede, ahşap levhalarla kaplı dört paletin içinde toplam bin 186 paket tespit edildi; paketlerin beyan edilen ahşap levhaların içine gizlendiği belirlendi.

Sahada yapılan uyuşturucu testlerinde paketlerdeki maddenin esrar olduğu kesinleşti.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 5,5 milyon euroyu aştığı belirtilirken, olayla ilgili Yambol Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldı.

