Konya Beyşehir'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Konya Beyşehir'de Otomobil Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Kaza ve müdahale

Beyşehir-Antalya kara yolunun 11. kilometresinde, İzcilik Tesisleri mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 07 JJ 330 plakalı otomobil devrildi.

Kazada araç sürücüsü E.C. ile araçta yolcu olarak bulunan H.U. yaralandı. Olay üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Hastaneye sevk ve soruşturma

İlk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme yürütüyor.

