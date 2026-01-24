Konya’da alkollü sürücü Hatice Deveci’nin ölümüne 9 yıla kadar hapis istemi

Kaza ve yaralanma

Konya'nın Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, 3 Aralık 2025 akşamı saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, 21 yaşındaki Hatice Deveci hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Fırat Kavşağı istikametinden Otogar yönüne giden, sürücüsünün Hamdi Ç. olduğu 42 AIN 37 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Araçtan fırlayan yolcu Hatice Deveci ağır yaralandı. Sürücü ise diğer sürücülerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Kaza sonrası araçta çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ağır yaralanan Deveci, tedavi altına alındığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Hamdi Ç. ise tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sürücünün ifadesi

Olayda sürücünün yapılan testinde 2.22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki ifadesinde Hamdi Ç., Hatice'yi buluşma teklif ederek Selçuklu'daki evinden aldığını, yolda telefonu istediğini ancak verilmediğini söyledi. Sürücü, arkasından selektör yapan bir araç olduğunu, bu nedenle sinirlendiğini ve aracı hızlı kullandığını belirterek, "Kaza olduğunda alkolden dolayı sarhoş değildim, ani sinir ve arabayı hızlı kullanmamdan dolayı kaza oldu" dediği öğrenildi.

Soruşturma ve iddianame

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, alkollü araç kullanan sürücü Hamdi Ç.'nin "bilinçli taksirle ölümü neden olma" suçundan yargılanması talep edildi. İddianamede, sürücü için 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ‘ASLİ KUSURLU’ OLDUĞU BELİRTİLEN SÜRÜCÜ HAKKINDA 'BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜMÜ NEDEN OLMA' SUÇUNDAN 9 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ.