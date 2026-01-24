Konya’da alkollü sürücü Hatice Deveci’nin ölümüne 9 yıla kadar hapis istemi

Konya’da 3 Aralık 2025’teki kazada 21 yaşındaki Hatice Deveci’nin ölümüne sebep olan 2.22 promil alkollü sürücü Hamdi Ç. hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:34
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:41
Konya’da alkollü sürücü Hatice Deveci’nin ölümüne 9 yıla kadar hapis istemi

Konya’da alkollü sürücü Hatice Deveci’nin ölümüne 9 yıla kadar hapis istemi

Kaza ve yaralanma

Konya'nın Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, 3 Aralık 2025 akşamı saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, 21 yaşındaki Hatice Deveci hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Fırat Kavşağı istikametinden Otogar yönüne giden, sürücüsünün Hamdi Ç. olduğu 42 AIN 37 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Araçtan fırlayan yolcu Hatice Deveci ağır yaralandı. Sürücü ise diğer sürücülerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Kaza sonrası araçta çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ağır yaralanan Deveci, tedavi altına alındığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Hamdi Ç. ise tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sürücünün ifadesi

Olayda sürücünün yapılan testinde 2.22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki ifadesinde Hamdi Ç., Hatice'yi buluşma teklif ederek Selçuklu'daki evinden aldığını, yolda telefonu istediğini ancak verilmediğini söyledi. Sürücü, arkasından selektör yapan bir araç olduğunu, bu nedenle sinirlendiğini ve aracı hızlı kullandığını belirterek, "Kaza olduğunda alkolden dolayı sarhoş değildim, ani sinir ve arabayı hızlı kullanmamdan dolayı kaza oldu" dediği öğrenildi.

Soruşturma ve iddianame

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, alkollü araç kullanan sürücü Hamdi Ç.'nin "bilinçli taksirle ölümü neden olma" suçundan yargılanması talep edildi. İddianamede, sürücü için 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ‘ASLİ KUSURLU’ OLDUĞU BELİRTİLEN SÜRÜCÜ HAKKINDA 'BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜMÜ NEDEN...

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ‘ASLİ KUSURLU’ OLDUĞU BELİRTİLEN SÜRÜCÜ HAKKINDA 'BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜMÜ NEDEN OLMA' SUÇUNDAN 9 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ‘ASLİ KUSURLU’ OLDUĞU BELİRTİLEN SÜRÜCÜ HAKKINDA 'BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜMÜ NEDEN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Sahte Alkol Operasyonu: Litrelerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi
2
Düzce'de Çatıda Kenevir Bahçesi Kurdu: Jandarma Operasyonunda Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
3
Güvenlik Kameraları Ele Verdi: Iğdır'da Cep Telefonu Dükkanına Soygun, 1 Tutuklama
4
Afyonkarahisar’da Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
5
Edirne'de çukur isyanı: 'Yollar yapılmazsa canımızdan olacağız'
6
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı
7
Çatak'ta Çığ Faciası: Kayıp Kadın Gülnaz Bitik Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları