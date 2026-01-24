Sinop Boyabat Akyörük'te Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Gece saatlerinde çıkan yangına hızlı müdahale

Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Akyörük köyünde gece saatlerinde bir samanlıkta yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangını gören köy sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri yangının büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf etti; köy sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yapılan müdahaleyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi, ancak samanlıkta büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE ÇIKAN SAMANLIK YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINDI.