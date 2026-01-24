Sinop Boyabat Akyörük'te Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Sinop'un Boyabat ilçesi Akyörük köyünde çıkan samanlık yangını itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok, maddi hasar büyük.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 14:29
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:55
Gece saatlerinde çıkan yangına hızlı müdahale

Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Akyörük köyünde gece saatlerinde bir samanlıkta yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangını gören köy sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri yangının büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf etti; köy sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yapılan müdahaleyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi, ancak samanlıkta büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

