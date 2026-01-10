Konya'da Aralık'ta bin 442 Trafik Kazası: 4 Ölü, 886 Yaralı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre Konya polis bölgesinde Aralık'ta bin 442 kaza; 4 ölü, 886 yaralı. 2025 yıllık verileri de açıklandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 17:45
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 17:45
Konya'da Aralık'ta bin 442 Trafik Kazası: 4 Ölü, 886 Yaralı

Konya'da Aralık'ta bin 442 trafik kazası kaydedildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayınlanan Aralık Ayı Trafik İstatistik Bülteni, Konya polis sorumluluk bölgesindeki trafik verilerini açıkladı.

Aralık Ayı Verileri

Konya’da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde Aralık ayında toplam bin 442 kaza meydana geldi. Bu kazalardan 609’u ölümlü-yaralamalı, 833’ü maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 886 kişi ise yaralandı.

2025 Yılı Genel Görünüm

2025 yılında ise polis sorumluluk bölgesinde 9 bin 297 ölümlü-yaralamalı, 10 bin 111 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 108 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 846 kişi yaralandı.

KONYA'DA POLİS SORUMLULUK BÖLGESİNDE, ARALIK AYINDA BİN 442 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. KAZALARDA...

KONYA'DA POLİS SORUMLULUK BÖLGESİNDE, ARALIK AYINDA BİN 442 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. KAZALARDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 886 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Derince'de kamyonun çarptığı 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
2
Antalya Kepez'de Poşetteki 2 Milyonla Yakalandılar: 4 Tutuklu
3
Mardin Kızıltepe'de Ev Yangını: Anne ve 3 Çocuk Kurtarıldı
4
Midyat'ta Çikolata Kavanozunda 53.88 Gram Kokain Ele Geçirildi
5
Muş'ta 4,93 gram metamfetaminle yakalanan firari hükümlü tutuklandı
6
İzmir Karabağlar'da Cinayetten Aranan Firari Yakalandı: 18 Yıl 9 Ay Hapis
7
Edirne'de İstinat Duvarı Çöktü: İki Balkon Hasar Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları