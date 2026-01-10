Konya'da Aralık'ta bin 442 Trafik Kazası: 4 Ölü, 886 Yaralı

Konya'da Aralık'ta bin 442 trafik kazası kaydedildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayınlanan Aralık Ayı Trafik İstatistik Bülteni, Konya polis sorumluluk bölgesindeki trafik verilerini açıkladı.

Aralık Ayı Verileri

Konya’da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde Aralık ayında toplam bin 442 kaza meydana geldi. Bu kazalardan 609’u ölümlü-yaralamalı, 833’ü maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 886 kişi ise yaralandı.

2025 Yılı Genel Görünüm

2025 yılında ise polis sorumluluk bölgesinde 9 bin 297 ölümlü-yaralamalı, 10 bin 111 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 108 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 846 kişi yaralandı.

KONYA'DA POLİS SORUMLULUK BÖLGESİNDE, ARALIK AYINDA BİN 442 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. KAZALARDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 886 KİŞİ YARALANDI.