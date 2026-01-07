Konya'da Bahçeye Gömdüğü Kadına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Olayın ayrıntıları

Olay, 11 Eylül 2024 Çarşamba günü, Konya'nın merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi'ndeki müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bahçede, öldürülen Çiğdem E.'nin cesedini toprağa gömülü halde buldu. Ceset çıkarılarak Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında yabancı uyruklu sanıklar G.S., B.H., A.J. ve J.T. polis tarafından gözaltına alındı; şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme kararı

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki devam eden davanın karar duruşmasına tutuklu sanık G.S., SEGBİS aracılığıyla katıldı. Çiğdem E.'nin yakınları ve avukatları salonda hazır bulundu. Aile avukatı, sanığın eylemini 'canavarca hisle' gerçekleştirdiğinin sabit olduğunu ifade etti.

Mütalaanın ardından mahkeme heyeti, zanlı G.S.'yi 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis; 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs'ten 9 yıl, 'nitelikli hırsızlık'tan 5 yıl hapse mahkum etti. Diğer üç sanık ise 'suç delillerini yok etme' suçundan 4'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KONYA'DA ÖLDÜRDÜĞÜ KADINI MÜSTAKİL BİR EVİN BAHÇESİNE TOPRAĞA GÖMDÜĞÜ GEREKÇESİYLE YARGILANAN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS, DİĞER 3 SANIĞA "SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME" SUÇUNDAN 4'ER YIL HAPİS VERİLDİ.