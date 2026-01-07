Konya'da Bahçeye Gömdüğü Kadına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Konya'da öldürdüğü kadını bahçeye gömen sanık G.S.'ye ağırlaştırılmış müebbet; diğer 3 sanığa delil yok etme suçundan 4'er yıl hapis verildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 18:11
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 19:09
Konya'da Bahçeye Gömdüğü Kadına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Konya'da Bahçeye Gömdüğü Kadına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Olayın ayrıntıları

Olay, 11 Eylül 2024 Çarşamba günü, Konya'nın merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi'ndeki müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bahçede, öldürülen Çiğdem E.'nin cesedini toprağa gömülü halde buldu. Ceset çıkarılarak Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında yabancı uyruklu sanıklar G.S., B.H., A.J. ve J.T. polis tarafından gözaltına alındı; şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme kararı

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki devam eden davanın karar duruşmasına tutuklu sanık G.S., SEGBİS aracılığıyla katıldı. Çiğdem E.'nin yakınları ve avukatları salonda hazır bulundu. Aile avukatı, sanığın eylemini 'canavarca hisle' gerçekleştirdiğinin sabit olduğunu ifade etti.

Mütalaanın ardından mahkeme heyeti, zanlı G.S.'yi 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis; 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs'ten 9 yıl, 'nitelikli hırsızlık'tan 5 yıl hapse mahkum etti. Diğer üç sanık ise 'suç delillerini yok etme' suçundan 4'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

