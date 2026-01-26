Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: Milyonlarca Liralık Ürün Ele Geçirildi, 5 Tutuklama

Konya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlara Yönelik Operasyonlarda 5 Tutuklama

Konya’da polis ekiplerinin yürüttüğü kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında, milyonlarca lira değerinde kaçak ürün ele geçirilirken toplam 5 şüpheli tutuklandı.

Ruhsatsız Silah Operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara’dan Beyşehir ilçesine gelip yeniden Ankara yönüne hareket ettiği tespit edilen bir aracı Konya il merkezinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 100 adet ruhsatsız tabanca ile 100 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaçak Akaryakıt Baskını

İl genelinde gerçekleştirilen aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 32 bin 731 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, bunlardan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaçak Tütün, İlaç ve Elektronik Ürün Operasyonu

Kaçak tütün, ilaç ve elektronik ürünlere yönelik operasyonlarda 2 araç, 1 iş yeri, 1 depo ve 2 ikamette arama yapıldı. Aramalarda yaklaşık 2 milyon 500 bin lira değerinde çok sayıda kaçak ürün ile birlikte 2 kalem tabanca ve fişekler ele geçirildi. Bu operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, halk sağlığı ve kamu güvenliğini tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

