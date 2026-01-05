Konya'da Karısını Bıçaklayarak Öldüren Koca Yargılanıyor

Konya'da karısını bıçaklayarak öldüren kocanın yargılanmasına başlandı

Tarih: 25 Mayıs 2025

Konya'da tartışma sonrası eşi Nurhan Öner (42)'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İzzet Ö. (43)'nün yargılanmasına başlandı. Olay, 25 Mayıs 2025 Pazar akşamı merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak'taki bir sitede gerçekleşti.

Soruşturma ve gözaltı

Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki İzzet Ö. ile 3 çocuğunun annesi Nurhan Öner (42) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu İzzet Ö., eşini bıçakladı. Zanlının "Eşimi bıçakladım" ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda Nurhan Öner hayatını kaybederken, karısının başında bekleyen İzzet Ö. gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianame kabul edildi, duruşma başladı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sanık İzzet Ö., hayatını kaybeden Nurhan Öner'in yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Sanığın ifadesi

Mahkemedeki savunmasında maddi zorluklar ve aile içi geçimsizlikten söz eden sanık, olay gününü şu sözlerle anlattı:

"İstanbul’dan Konya’ya taşındıktan sonra geçimsizliklerimiz burada da devam etti. Olay günü eve kimlerin gelip gittiğini öğrenmek istediğim için kamera taktıracağımı söylemem üzerine eşim bana abisinin geldiğini söyledi. Ben bu duruma karşı çıktım ve tekrar kavga başladı. Aramızda fazla küfürleşmeler oldu. Eşimin bu sırada telefonuna ses kaydı almaya başladığını görünce telefonu aldım ve mutfaktan aldığım bıçakla telefona zarar verdim. Eşim bana vurmaya başladı. Elimde bıçakla eşimle kavga etmeye devam edince 'polis çağırın' diye bağırıyordu. Bir anda her şey bitsin diye eşimi bıçakladım. Sonra durumu 112’yi arayıp bildirdim. Olay nedeniyle çok pişmanım, keşke ben ölseydim, ne yapsam telafisi olmuyor"

Ailenin tepkisi

Hayatını kaybeden Nurhan Öner'in abisi Kazım Çamurcu de duruşmada söz aldı ve şunları söyledi:

"Kız kardeşimle telefonda görüntülü konuşurken, elinde ve yüzünde darp izlerinin olduğunu görüyordum. Çocuklar benim evimde kalıyor. Onlar da babasının, annesini darp ettiğini söyledi. Kardeşimi öldüren kişiden şikayetçiyiz ve en ağır cezayı almasını istiyoruz"

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Yer: Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Karısını öldüren zanlı: "Keşke ben ölseydim, ne yapsam telafisi olmuyor artık"