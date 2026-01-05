DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Konya'da Lavaş Getiren Araç Dönerciye Girdi

Konya'da lavaş getiren hafif ticari araç, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu saat 08.00'de dönerciye girdi; olay güvenlik kamerasına yansıdı, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:35
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:36
Konya'da Lavaş Getiren Araç Dönerciye Girdi

Konya'da Lavaş Getiren Araç Dönerciye Girdi

Olay anbean güvenlik kamerasında

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Gülistan Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında bir iş yerinde meydana gelen olayda, lavaş getiren hafif ticari araç kontrolden çıkarak dükkana girdi.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde aracın hızla dükkana girdiği, iş yeri çalışanının koştuğu ve sürücünün panik halinde olduğu görülüyor.

İş yeri sahibi Fatih Mutlu: "Aynı yapay zeka gibi oldu. Biz de inanamadık. Her sabah bizim rutin işimiz saat 07.00’de dükkan açılır, hazırlıklarımızı yaparız. Normalde o saatlerde döner takardık. Bir ses geldi, baktık araba içeriye girmiş. Allah’tan arkadaydık, verilmiş sadakamız varmış. Şoför uyuyakalmış galiba hava sisli, ‘fren yerine gaza bastım’ olayı oldu galiba. Onun için de bizim için de geçmiş olsun. Allah’tan cana gelmedi, maddi hasarımız oldu"

Yetkililer ve iş yeri yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayda can kaybı bildirilmediği, fakat dükkanda maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

KONYA’DA BİR İŞ YERİNE LAVAŞ GETİREN HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ...

KONYA’DA BİR İŞ YERİNE LAVAŞ GETİREN HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU LAVAŞ GÖTÜRDÜĞÜ İŞ YERİNE GİRDİ. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

KONYA’DA BİR İŞ YERİNE LAVAŞ GETİREN HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Klima Yangını Korkuttu: Kemal Şuberi İlkokulu'nda Bir Sınıf Kullanılamaz Hale Geldi
2
Kars'ta Yaklaşık 15 At Ayaklarından Vuruldu
3
Metro Kazasında Ölen 22 Yaşındaki Berkay Uyar Samsun’da Toprağa Verildi
4
İnegöl'de çakarlı araçla polisten 5 km kaçış: Sürücüye 173 bin 292 TL ceza
5
Eskişehir'de Yarış Faciası: 3 Kişi Öldü, Sürücü Adliyeye Sevk Edildi
6
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı
7
Hatay'da öğrenci servisi zeytinliğe uçtu: 5 yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları