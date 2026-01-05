Konya'da Lavaş Getiren Araç Dönerciye Girdi

Olay anbean güvenlik kamerasında

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Gülistan Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında bir iş yerinde meydana gelen olayda, lavaş getiren hafif ticari araç kontrolden çıkarak dükkana girdi.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde aracın hızla dükkana girdiği, iş yeri çalışanının koştuğu ve sürücünün panik halinde olduğu görülüyor.

İş yeri sahibi Fatih Mutlu: "Aynı yapay zeka gibi oldu. Biz de inanamadık. Her sabah bizim rutin işimiz saat 07.00’de dükkan açılır, hazırlıklarımızı yaparız. Normalde o saatlerde döner takardık. Bir ses geldi, baktık araba içeriye girmiş. Allah’tan arkadaydık, verilmiş sadakamız varmış. Şoför uyuyakalmış galiba hava sisli, ‘fren yerine gaza bastım’ olayı oldu galiba. Onun için de bizim için de geçmiş olsun. Allah’tan cana gelmedi, maddi hasarımız oldu"

Yetkililer ve iş yeri yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayda can kaybı bildirilmediği, fakat dükkanda maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

KONYA’DA BİR İŞ YERİNE LAVAŞ GETİREN HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU LAVAŞ GÖTÜRDÜĞÜ İŞ YERİNE GİRDİ. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.