Adana'da Kahvehanede Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Olayın ayrıntıları

Adana'nın Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kahvehanede çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, kahvehane işletmecisi ile müşteriler arasında başlayan sözlü tartışma sürerken, işletmecinin yakınlarının da olaya dahil olmasıyla taraflar arasında arbede yaşandı. Kavga sırasında silahlar kullanıldı.

Silahlı saldırıda Tolgahan Akyüz (25), Berdan Balsak (22) ve B.A. (25) vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Tolgahan Akyüz'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Berdan Balsak ve B.A., Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Balsak sabah saatlerinde hayatını kaybetti; B.A.'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, tabancayla ateş eden 2 kişinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Tolgahan Akyüz ve Berdan Balsak'ın cansız bedenleri otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OLAY YERİ