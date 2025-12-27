Balıkesir Büyükşehir'den Ağır Tonajlı Araç Denetimi: Altıeylül'de Sıkı Kontrol

Altıeylül Gaziosmanpaşa Mahallesi Dokuma Caddesi'nde ortak uygulama

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında; beton mikseri, kamyon gibi ağır tonajlı araçlara yönelik Altıeylül ilçesinde denetim gerçekleştirildi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla ağır tonajlı araç girişi yasaklanan Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Dokuma Caddesi’nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek denetimler yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistemler Dairesine bağlı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ile emniyet ekiplerinin bölgede yaptığı kontrollerde hafriyat kamyonu, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçlar kontrol edildi.

Sürücülerin ve yayaların güvenli ulaşım imkânlarına sahip olmaları için gerçekleştirilen denetimlerde, ilgili UKOME kararına riayet etmeyen sürücülere yönelik cezai işlemler uygulandı.

Ekipler, bölgede trafik akışını etkileyecek unsurların önüne geçmek amacıyla denetimlere devam ederken sürücüleri; tehlike oluşturacak şekilde yükleme yapılmaması, çevresel kirlenmenin önlenmesi ve araçların üzerinin uygun şekilde kapatılması konularında uyardı.

AĞIR TONAJLI ARAÇ DENETİMLERİ SÜRÜYOR