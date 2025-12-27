DOLAR
Balıkesir Büyükşehir'den Ağır Tonajlı Araç Denetimi: Altıeylül'de Sıkı Kontrol

Balıkesir Büyükşehir ve İl Emniyet Müdürlüğü, Altıeylül Gaziosmanpaşa Mah. Dokuma Caddesi'nde beton mikseri ve hafriyat kamyonlarına yönelik UKOME kararına uyum denetimi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:04
Altıeylül Gaziosmanpaşa Mahallesi Dokuma Caddesi'nde ortak uygulama

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında; beton mikseri, kamyon gibi ağır tonajlı araçlara yönelik Altıeylül ilçesinde denetim gerçekleştirildi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla ağır tonajlı araç girişi yasaklanan Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Dokuma Caddesi’nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek denetimler yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistemler Dairesine bağlı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ile emniyet ekiplerinin bölgede yaptığı kontrollerde hafriyat kamyonu, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçlar kontrol edildi.

Sürücülerin ve yayaların güvenli ulaşım imkânlarına sahip olmaları için gerçekleştirilen denetimlerde, ilgili UKOME kararına riayet etmeyen sürücülere yönelik cezai işlemler uygulandı.

Ekipler, bölgede trafik akışını etkileyecek unsurların önüne geçmek amacıyla denetimlere devam ederken sürücüleri; tehlike oluşturacak şekilde yükleme yapılmaması, çevresel kirlenmenin önlenmesi ve araçların üzerinin uygun şekilde kapatılması konularında uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

