Mardin'de kaybolan banka kartından 7 bin 400 TL çeken 2 şüpheli yakalandı

Olay ve yakalama

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Artuklu ilçesinde bir vatandaşın kendisine ait banka kartının kaybolması sonucu bilgisi dışında 7 bin 400 TL para çekildiği belirlendi.

Yapılan inceleme ve takipler sonucu, banka kartını kullanarak para çektikleri tespit edilen 2 şüpheli, çekilen parayla birlikte kısa sürede yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Emniyetin açıklaması

İl Emniyet Müdürlüğü paylaşımında, "Mardin’imizde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik hiçbir girişime izin verilmeyecek, suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

