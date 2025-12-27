DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.751.658,58 0,26%

Mardin'de kaybolan banka kartından 7 bin 400 TL çeken 2 şüpheli yakalandı

Mardin'de kaybolan banka kartıyla izinsiz 7 bin 400 TL çekildi; polis, parayla birlikte 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:31
Mardin'de kaybolan banka kartından 7 bin 400 TL çeken 2 şüpheli yakalandı

Mardin'de kaybolan banka kartından 7 bin 400 TL çeken 2 şüpheli yakalandı

Olay ve yakalama

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Artuklu ilçesinde bir vatandaşın kendisine ait banka kartının kaybolması sonucu bilgisi dışında 7 bin 400 TL para çekildiği belirlendi.

Yapılan inceleme ve takipler sonucu, banka kartını kullanarak para çektikleri tespit edilen 2 şüpheli, çekilen parayla birlikte kısa sürede yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Emniyetin açıklaması

İl Emniyet Müdürlüğü paylaşımında, "Mardin’imizde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik hiçbir girişime izin verilmeyecek, suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

ARTUKLU İLÇESİNDE BİR VATANDAŞIN KENDİSİNE AİT BANKA KARTININ KAYBOLMASI SONUCU BİLGİSİ DIŞINDA 7...

ARTUKLU İLÇESİNDE BİR VATANDAŞIN KENDİSİNE AİT BANKA KARTININ KAYBOLMASI SONUCU BİLGİSİ DIŞINDA 7 BİN 400 TL PARA ÇEKİLDİĞİ BELİRLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
2
Elazığ'da Kubbeli Cami'de Ayakkabı Hırsızlığı Kamerada
3
Beypazarı'nda Trafik Kazası: Çift ve 3 Aylık Bebek Toprağa Verildi
4
Muratlı Sanayi Sitesi'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı
5
Muş-Kulp karayolu tır ve çekici trafiğine kapatıldı
6
İslahiye'de Arazi Kavgası: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
Başakşehir Oto Sanayi Sitesi Yangını: Patlama ve Güvenlik Kamerası Kayıtları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti