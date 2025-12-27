DOLAR
Çaycuma Hacıibadi Köyü'nde kazan dairesi yangını eve sıçradı

Çaycuma Hacıibadi Köyü'nde kazan dairesindeki yangın eve sıçradı; itfaiye söndürdü, can kaybı yok, maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:13
Çaycuma Hacıibadi Köyü'nde kazan dairesi yangını eve sıçradı

Çaycuma Hacıibadi Köyü'nde kazan dairesi yangını eve sıçradı

Gece saatlerinde Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Hacıibadi Köyü, Merkez Mahallesi'nde bulunan Sebahattin D.'ye ait evin dış kısmındaki kalorifer dairesinin kazanında yangın çıktı. Alevler kısa sürede kazan dairesini sararak eve de sıçradı.

Müdahale ve sonuç

Ev sahibi ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangında can kaybı olmadığı bildirildi; ancak evde maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

