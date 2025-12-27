Çaycuma Hacıibadi Köyü'nde kazan dairesi yangını eve sıçradı

Gece saatlerinde Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Hacıibadi Köyü, Merkez Mahallesi'nde bulunan Sebahattin D.'ye ait evin dış kısmındaki kalorifer dairesinin kazanında yangın çıktı. Alevler kısa sürede kazan dairesini sararak eve de sıçradı.

Müdahale ve sonuç

Ev sahibi ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangında can kaybı olmadığı bildirildi; ancak evde maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI HACIİBADİ KÖYÜ'NDE GECE SAATLERİNDE BİR EVİN KAZAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN EVE SIÇRADI. YANGIN SONRASI OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ. ÖTE YANDAN FACİA İSE UCUZ ATLATILDI.