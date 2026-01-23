Konya'da Yoğun Sis: Trafikte Kazalar ve Uçuş Aksamaları

Konya'da gece başlayan yoğun sis sabah da sürdü; görüş azaldı, çok sayıda maddi hasarlı kaza ve uçuş aksamaları yaşandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:51
Yetkililer uyarıyor, meteoroloji öğleye kadar sisin dağılacağını bildiriyor

Konya'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Şehir merkezi ve kara yollarında görüş mesafesindeki düşüş, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yetkililer, trafiğe çıkan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, şehrin farklı noktalarında çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Öte yandan, Konya'da etkili olan sis nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşandı.

Meteoroloji verilerine göre sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor. Tahminlerde, cumartesi günü çok bulutlu ve öğle saatlerinde kısmi yağışlı; pazar günü ise bulutlu hava öngörülüyor.

KONYA'DA SABAH ERKEN SAATLERDE YOĞUNLAŞAN ARTTIRAN SİS ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

