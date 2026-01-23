Konya'da Yoğun Sis: Trafikte Kazalar ve Uçuş Aksamaları

Yetkililer uyarıyor, meteoroloji öğleye kadar sisin dağılacağını bildiriyor

Konya'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Şehir merkezi ve kara yollarında görüş mesafesindeki düşüş, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yetkililer, trafiğe çıkan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, şehrin farklı noktalarında çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Öte yandan, Konya'da etkili olan sis nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşandı.

Meteoroloji verilerine göre sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor. Tahminlerde, cumartesi günü çok bulutlu ve öğle saatlerinde kısmi yağışlı; pazar günü ise bulutlu hava öngörülüyor.

