Konya'da Yolcu Minibüsü Alev Aldı — Yolcular Erken Tahliye Edildi

Olay

Konya-Seydişehir kara yolu üzerinde, Seydişehir'den Konya'ya sefer yapan bir yolcu minibüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araç, Çavuş mevkii yakınlarında seyrederken motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Yolcuların araçtan indirilmesinden kısa süre sonra minibüs alev topuna döndü.

Müdahale ve Etkileri

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti. Jandarma, güvenlik gerekçesiyle Konya-Seydişehir kara yolunu bir süreliğine araç trafiğine kapattı. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yol jandarma kontrolünde yeniden ulaşıma açıldı.

Soruşturma

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için teknik inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

