Konya Ilgın'da Çalınan 48 Koyun Jandarma Tarafından Bulundu

Konya Ilgın'da çalınan 48 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince Mahmuthisar Mahallesi'nde bulunup sahibine teslim edildi; 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:22
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:22
Konya Ilgın'da Çalınan 48 Koyun Jandarma Tarafından Bulundu

Konya'nın Ilgın ilçesinde çalınan 48 koyun jandarma tarafından bulundu

Mahmuthisar Mahallesi'nde kaybolan küçükbaşlar ve yürütülen soruşturma

Konya’nın Ilgın ilçesinde, 48 adet küçükbaş hayvanın kaybolduğunu bildiren başvuru üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede sonuç aldı. Edinilen bilgiye göre, bağlantılı şüpheli ve delillerin takibiyle olay aydınlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda toplam 7 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3 kişi sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken; 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, diğer 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bulunan 48 küçükbaş hayvan, Mahmuthisar Mahallesi'ndeki sahibine jandarma ekipleri tarafından teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

KONYA'NIN ILGIN İLÇESİNDE ÇALINAN 48 KOYUN JANDARMA EKİPLERİNCE BULUNARAK SAHİBİNE TESLİM...

KONYA'NIN ILGIN İLÇESİNDE ÇALINAN 48 KOYUN JANDARMA EKİPLERİNCE BULUNARAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ.

KONYA'NIN ILGIN İLÇESİNDE ÇALINAN 48 KOYUN JANDARMA EKİPLERİNCE BULUNARAK SAHİBİNE TESLİM...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Lodos Faciası: Kestel'de Çöken Duvar 22 Yaşındaki Genci Öldürdü
2
Edremit Altınkum'da Lodos: Deniz Taştı, Caddeler Göl Oldu
3
Tekirdağ Süleymanpaşa'da Aniden Bastıran Dolu Yağışı
4
Gebze'de Fırtına Ağaç Devriltti: İki Otomobile Hasar
5
Edremit'te Kamyon Altında Kalan Vatandaş İtfaiyeyle Kurtarıldı
6
Kocaeli'yi Fırtına Vurdu: Çatılar Uçtu, Tel Yangını ve Tenteyle Savrulan Vatandaş

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları