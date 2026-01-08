Konya Ilgın'da Çalınan 48 Koyun Jandarma Tarafından Bulundu

Konya'nın Ilgın ilçesinde çalınan 48 koyun jandarma tarafından bulundu

Mahmuthisar Mahallesi'nde kaybolan küçükbaşlar ve yürütülen soruşturma

Konya’nın Ilgın ilçesinde, 48 adet küçükbaş hayvanın kaybolduğunu bildiren başvuru üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede sonuç aldı. Edinilen bilgiye göre, bağlantılı şüpheli ve delillerin takibiyle olay aydınlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda toplam 7 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3 kişi sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken; 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, diğer 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bulunan 48 küçükbaş hayvan, Mahmuthisar Mahallesi'ndeki sahibine jandarma ekipleri tarafından teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

