Konya Karapınar'da Kafede Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesindeki bir kafede çıkan silahlı kavgada S.G. ve B.C. yaralandı; 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:09
Olayın Detayları

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Konya Caddesi'ndeki bir kafede gece saat 23.45 sıralarında silahlı kavga yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kafede iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişinin rastgele ateş açması sonucu S.G. ve B.C. yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan B.C., Konya'da bir hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

