Samsun'da Balkondan Düşen 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun İlkadım Cedit Mahallesi'nde balkondan düşen 70 yaşındaki Hatice Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi; otopsi ve soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:09
Samsun'da Balkondan Düşen 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'da Balkondan Düşen 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen, eşiyle birlikte yaşayan ve 5 çocuk annesi Hatice Arslan (70), 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi acil servisi'ne sevk edildi.

Hatice Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saat 07.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Arslan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

SAMSUN’DA BALKONDAN DÜŞEN 70 YAŞINDAKİ KADIN, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

SAMSUN’DA BALKONDAN DÜŞEN 70 YAŞINDAKİ KADIN, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

SAMSUN’DA BALKONDAN DÜŞEN 70 YAŞINDAKİ KADIN, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Tır 600 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı — Kaza Anı Kamerada
2
Ödemiş'te traktör römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
3
Samsun'da 'Sazan Sarmalı' Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Tutuklama
4
Kuşadası'nda 6 Hırsızlık Zanlısı S.C. Yakalandı
5
Sultanbeyli'de Balkon Çökmesi: 2 Araç Hasar Gördü
6
Malatya'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı
7
Gaziantep'te Kesinleşmiş 12 yıl 6 ay Hapisle Aranan 2 Şahıs Jandarma Operasyonunda Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları