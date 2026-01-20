Samsun'da Balkondan Düşen 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen, eşiyle birlikte yaşayan ve 5 çocuk annesi Hatice Arslan (70), 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi acil servisi'ne sevk edildi.

Hatice Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saat 07.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Arslan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

