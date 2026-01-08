Konya Karapınar'da Otomobil ile Çekici Çarpıştı: 5 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:58
Kaza ve olay yeri

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.55 sıralarında Karapınar Konya Kara yolu 3. kilometresinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, sürücü B.P. yönetimindeki 42 JJ 924 plakalı otomobil, sürücü E.O. idaresindeki 42 AVF 546 plakalı çekici ile buna bağlı 42 FES 24 plakalı yarı römorkun sağ yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü B.P. ile birlikte dört yolcu yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

