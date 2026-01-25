Konya Karapınar'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde akşam saatlerinde Ereğli Caddesi'nde seyir halindeki 42 L 9922 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı; itfaiye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:58
Olay ve müdahale

Konya’nın Karapınar ilçesinde akşam saatlerinde Ereğli Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin motor bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü M.T., aracı yol kenarına çekerek otomobilden indi. Sürücünün kullandığı aracın plakası 42 L 9922 olarak kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

