Konya Karapınar'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Olay ve müdahale

Konya’nın Karapınar ilçesinde akşam saatlerinde Ereğli Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin motor bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü M.T., aracı yol kenarına çekerek otomobilden indi. Sürücünün kullandığı aracın plakası 42 L 9922 olarak kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

