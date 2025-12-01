DOLAR
Konya Kulu'da polise ateş açıp evde yangın çıkardı — Şüpheli gözaltında

Konya Kulu'da aile içi kavga ihbarına giden polise ateş açan ve evde yangın başlatan Suriye uyruklu A.M. gözaltına alındı; yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 00:20
Olayın Detayları

Konya'nın Kulu ilçesinde, aile içi kavga ihbarı üzerine adrese giden polisleri gören Suriye uyruklu A.M., oturduğu 1. kat kapısından kurusıkı olduğu öğrenilen tabanca ve tüfekle ateş açtı ve evin mutfak bölümünde yangın çıkardı.

Ekipler, şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Evdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmadığı aktarıldı.

Olay sonrası şüpheli, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek adli işlem başlatıldı. Evde yapılan aramada kurusıkı tabanca, tüfek, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

