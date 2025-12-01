Konya Kulu'da polise ateş açıp evde yangın çıkardı — Şüpheli gözaltında

Olayın Detayları

Konya'nın Kulu ilçesinde, aile içi kavga ihbarı üzerine adrese giden polisleri gören Suriye uyruklu A.M., oturduğu 1. kat kapısından kurusıkı olduğu öğrenilen tabanca ve tüfekle ateş açtı ve evin mutfak bölümünde yangın çıkardı.

Ekipler, şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Evdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmadığı aktarıldı.

Olay sonrası şüpheli, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek adli işlem başlatıldı. Evde yapılan aramada kurusıkı tabanca, tüfek, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.

