Konya Seydişehir'de 5 Katlı Binada Yangın: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, gece saatlerinde paniğe yol açtı. Olayda 6 kişi dumandan etkilenirken, bunlardan 3’ü hastaneye sevk edildi.

Olayın Detayları

Yangın, gece saatlerinde ilçe merkezinde bulunan Alaylar 1 Mahallesi 152168. Sokak adresindeki 5 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Y. ve ailesinin ikamet ettiği evin çocuk odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alırken, binadaki diğer dairelerdeki sakinler tahliye edildi.

Müdahale ve Hastaneye Sevk

Dumandan etkilenen 6 kişi olay yerinde ambulans ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Durumu ağır olan 3 kişi ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış sebebi ise yetkililerce araştırılıyor.

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE 5 KATLI APARTMANIN ÜÇÜNCÜ KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLURKEN, YANGIN NEDENİYLE APARTMAN TAMAMEN TAHLİYE EDİLDİ. DUMANDAN ETKİLENEN 6 KİŞİDEN 3’Ü HASTANEYE KALDIRILDI.