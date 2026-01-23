Konya Seydişehir'de 5 Katlı Binada Yangın: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Konya Seydişehir'de 5 katlı binanın 3. katında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi, 3 kişi Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:59
Konya Seydişehir'de 5 Katlı Binada Yangın: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Konya Seydişehir'de 5 Katlı Binada Yangın: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, gece saatlerinde paniğe yol açtı. Olayda 6 kişi dumandan etkilenirken, bunlardan 3’ü hastaneye sevk edildi.

Olayın Detayları

Yangın, gece saatlerinde ilçe merkezinde bulunan Alaylar 1 Mahallesi 152168. Sokak adresindeki 5 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Y. ve ailesinin ikamet ettiği evin çocuk odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alırken, binadaki diğer dairelerdeki sakinler tahliye edildi.

Müdahale ve Hastaneye Sevk

Dumandan etkilenen 6 kişi olay yerinde ambulans ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Durumu ağır olan 3 kişi ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış sebebi ise yetkililerce araştırılıyor.

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE 5 KATLI APARTMANIN ÜÇÜNCÜ KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN...

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE 5 KATLI APARTMANIN ÜÇÜNCÜ KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLURKEN, YANGIN NEDENİYLE APARTMAN TAMAMEN TAHLİYE EDİLDİ. DUMANDAN ETKİLENEN 6 KİŞİDEN 3’Ü HASTANEYE KALDIRILDI.

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE 5 KATLI APARTMANIN ÜÇÜNCÜ KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Menemen'de dekoratif kemer faciası: İşletmeciye 15 yıl hapis talebi
2
Manavgat'ta İtilerek Çalıştırılan Otomobil Yandı
3
Manavgat'ta Bacadan Saçılan Kıvılcımlar Yangın Paniği Yarattı
4
Balıkesir'de Karla Mücadele: Büyükşehir 7/24 Sahada
5
Manavgat'ta Arızalanan Audi İtilirken Motoru Yandı
6
Manavgat'ta Bacadan Kıvılcım Yangını: 4 Kişi Dumandan Etkilendi
7
Bilecik'te Kadına Karşı Tehditten Aranan Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları