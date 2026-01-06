Konya Valisi Akın 2025 Güvenlik ve Asayiş Değerlendirmesini Açıkladı

Vali İbrahim Akın, 2025 yılı asayiş verilerini paylaştı; operasyon, gözaltı, tutuklama ve ruhsatsız silah ele geçirme rakamları açıklandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:02
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:02
Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında; İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ve İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek’in katılımıyla 2025 yılı genel değerlendirmesinin yapıldığı Genişletilmiş Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda paylaşılan ana veriler

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali Akın, 2025 yılında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde yıllık bazda elde ettikleri bazı verileri paylaştı. Akın, terör örgütlerine karşı verilen kararlı mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirterek, emniyet ve jandarma tarafından 2025 yılında terör örgütlerine yönelik icra edilen 171 operasyonda, 280 şüphelinin gözaltına alındığını, 60 şüphelinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiğini söyledi.

Geçtiğimiz yılın asayiş suçları yönünden değerlendirmesini yapan Vali Akın, "Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç başlığında bir önceki yıla göre toplam olay sayısında yüzde 11 oranında azalma; kişilere karşı işlenen 10 önemli suç başlığında ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 oranında azalma sağlanmıştır." dedi.

Yıl içerisinde çeşitli sürelerde hapis cezasıyla aranan toplam 8 bin 245 şahıs emniyet ve jandarmamızın üstün gayretleriyle yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı konusunda yapılan planlı operasyonlar, denetimler ve asayiş uygulamaları neticesinde ise tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ve uzun namlulu silah olmak üzere toplam 6 bin 100 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken 6 bin 71 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır.

Organize suç örgütlerine yönelik 109 operasyon gerçekleştirilmiş, bu kapsamda 4 yerel organize suç çetesi çökertilmiştir.

2025 yılı boyunca Narkotik birimlerimizce yapılan bin 738 operasyon sonucu 2 bin 576 şahıs gözaltına alınmış, bin 755 şahıs tutuklanırken, 373 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 6,9 artış göstererek 950 bin 215’ten 1 milyon 15 bin 369’a yükselirken, bir önceki yıla göre yüzde 49 artışla toplam 4 milyon 793 bin 962 araç denetlenmiş, buna rağmen toplam trafik kazası sayısında yaklaşık yüzde 5 oranında artış yaşanmıştır.

Vali Akın, toplantıda güvenlik güçlerinin elde ettiği bu sonuçların kentte huzurun sağlanması ve suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

