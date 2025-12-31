Korgan'da Ticari Araç 30 Metreden Fındık Bahçesine Uçtu: Sürücü Yaralı Kurtuldu

Korgan'da Ticari Araç 30 Metreden Fındık Bahçesine Uçtu

Ordu’nun Korgan ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir ticari araç yaklaşık 30 metre yükseklikten fındık bahçesine düştü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza Detayları

Kaza, ilçenin Tepe Mahallesi, Korgan-Fatsa yolu üzerinde 30 Aralık tarihinde saat 16.22'de yaşandı. İddiaya göre, İ.G. yönetimindeki 52 ACP 165 plakalı ticari araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten fındık bahçesine uçtu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan İ.G., fındık bahçesinden çıkartıldı ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde virajı dönen aracın hızlı bir şekilde yoldan çıkarak havalandığı, yaklaşık 3 saniye boyunca uçarcasına ilerledikten sonra fındık bahçesine devrildiği anlar yer alıyor.

Durum ve Soruşturma

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma ve inceleme başlattı.

