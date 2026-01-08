Köyceğiz Yenimahalle'de Çatı Katı Yangını: Ev Tamamen Yandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yenimahalle'de bir evin çatı katında başlayan yangın sonucu yapı kullanılamaz hale geldi.

İhbar ve müdahale

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirim üzerine yetkililere bildirildi. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı.

Hasar ve kurtarma

Yangın sırasında konutta mahsur kalan bir vatandaş kurtarılarak acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Binanın çatısı, evin tüm odaları ve eşyaları tamamen yanarak zarar gördü; ev kullanılamaz hale geldi ve içindeki eşyaların tamamı yandı.

