Kozan'da 5 bin 473 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde A.E.E. isimli şüpheli suçüstü yakalandı; 5 bin 473 uyuşturucu hap ile silahlar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:40
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:44
Kozan'da 5 bin 473 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Kozan'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Olayın Detayları

Adana'nın Kozan ilçesinde, A.E.E. adlı zanlının uyuşturucu sattığı tespit edildi. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanımını ve ticaretini engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Yürütülen takip sonucunda, zanlı 10 Ocak günü Tufanpaşa Mahallesi Canoğlu Sokak'ta uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 5 bin 473 uyuşturucu hap, 1 pompalı av tüfeği, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, bugün adliyeye sevk edilerek nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

ŞÜPHELİLLERİN ADLİYEYE ÇIKARILMASI

