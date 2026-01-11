Kozan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 bin 473 Hap ve Silah Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı

Kozan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 bin 473 Hap ve Silah Ele Geçirildi

Şüpheli A.E.E. 10 Ocak'ta Yakalandı ve Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Yapılan aramalarda 5 bin 473 uyuşturucu hap ile çok sayıda silah ele geçirildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında A.E.E. adlı şüphelinin uyuşturucu sattığını tespit etti. Polis, şüpheliyi teknik ve fiziki takip altına aldı.

Yürütülen takip sonucu, 10 Ocak günü şüpheli Tufanpaşa Mahallesi Canoğlu Sokakta uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Şahısın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 5 bin 473 uyuşturucu hap, 1 pompalı av tüfeği, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından şüpheli tutuklandı.

