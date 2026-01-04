Kozmetik fabrika yangınında iddianame iade edildi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025’te meydana gelen yangına ilişkin hazırlanan iddianame, delil toplama ve hukuki eksiklikler gerekçesiyle mahkemece iade edildi.

Olay ve can kayıpları

Olay, 8 Kasım 2025 tarihinde Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir parfüm dolum tesisinde gerçekleşti. Tesiste çıkan yangında Hanım Gülek (65), Esma Dikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetti; 6 kişi yaralandı.

İddianamenin iade gerekçesi

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesi incelemesinde iade edildi. Mahkeme, iddianamede suçun sübutuna doğrudan etki edecek deliller toplanmadan kamu davası açıldığını tespit etti.

HTS kayıtları ve analiz eksikliği

İddianamede, şüphelilere ait GSM hatlarına ilişkin arama, mesaj ve baz bilgilerini içeren HTS kayıtlarının Bilgi Teknolojileri Kurumundan istendiği; bu kayıtların gönderilmesinin ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü teknik personelince HTS analiz raporu düzenleneceğinin belirtildiği halde, HTS analiz raporları beklenmeden iddianamenin hazırlandığı kaydedildi. Mahkeme, HTS analizlerinin özellikle "suçluyu kayırma" suçu bakımından suçun sübutuna doğrudan etki edecek nitelikte delil olduğunu vurguladı.

Tanık ve güvenlik görevlilerinin ifadeleri alınmadı

Şüpheli Ali Osman A. hakkında suçluyu kayırma suçundan dava istenirken, ifadesinde adı geçen güvenlik amiri Ali D. için kimlik tespiti yapılmadığı, bilgi ve görgüsüne başvurulmadığı, ayrıca olay günü Ali D.’yi arayan güvenlik personelinin tespit edilmediği belirtildi. Mahkeme, tanık olabilecek bu kişilerin beyanlarının alınmamasının suçun sübutuna etki edecek önemli bir eksiklik olduğunu kaydetti.

Tüzel kişilere ilişkin hukuki dayanak eksikliği

İddianamede Ravive Kozmetik San. ve Dış. Tic. A.Ş. ile LYKKE Kozmetik Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. uğruna TCK 60. maddesi kapsamında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri istenmiş; ancak mahkeme, şüphelilere isnat edilen suçların hiçbirinde tüzel kişilere güvenlik tedbiri uygulanabileceğine dair açık kanuni düzenleme bulunmadığını belirtti. Hangi yasal dayanakla şirketler hakkında güvenlik tedbiri istendiğinin ve şirketlerin ne şekilde malen sorumlu sayıldığının delillerle açıklanmadığı ifade edildi ve bu durumun CMK 170/4 ile çeliştiği değerlendirildi.

SGK’nın zarar gören sıfatı açıklanmadı

İddianamede Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) suçtan zarar gören olarak gösterilmiş; ancak mahkeme, isnat edilen suçlar bakımından SGK’nın nasıl zarar gördüğünün delillerle açıklanmadığını belirledi ve bu hususun da CMK 170/4 maddesine aykırılık oluşturduğunu kaydetti.

Yakalama emri ve makul süre eksikliği

Şüphelilerden Abdurrahman B. hakkında yakalama emri çıkarılmasına rağmen makul süre beklenmeden ve ifadesi alınmadan iddianame düzenlendiği, bunun da CMK kapsamında şüphelinin savunma ve lehine delil sunma hakkını kısıtladığı ifade edildi. Mahkeme bu eksikliğin de suçun sübutuna etki eden önemli bir delil noksanlığı olduğunu bildirdi (CMK 147/1-f).

Mahkemenin kararı

Tüm bu gerekçelerle mahkeme, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinin iadesine ve soruşturma dosyasının gereğinin yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi.

Soruşturma sürecinde tutuklamalar ve gelişmeler

Soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmış, firma sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail O., Altay Ali O., Aleyna O. ve Gökberk G. hakkında "Olası kastla öldürme"; Ali Osman A. ve Onay Y. hakkında ise "Suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuklama tedbiri uygulanmıştı. Şüphelilerden H.E., G.B., Ö.A. ile G.D. adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevinde kalp krizi geçiren ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan firma sahibi Kurtuluş Oransal hayatını kaybetmişti.

İdari tedbirler

Olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü ile 1 personel açığa alınmıştı.

Mahkemenin iade kararıyla soruşturmanın eksik delillerin tamamlanması ve hukuki gerekçelerin güçlendirilmesi amacıyla yeniden hazırlanması bekleniyor.

