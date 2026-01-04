Kozmetik Fabrikası Yangını İddianamesi İade Edildi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı yangına ilişkin hazırlanan iddianame, eksik deliller ve hukuki noksanlıklar gerekçesiyle iade edildi.

Olay ve hayatını kaybedenler

Yangın, 8 Kasım 2025 tarihinde Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki parfüm dolum tesisinde çıktı. Olayda Hanım Gülek (65), Esma Dikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) yaşamını yitirdi.

İddianamenin iade gerekçesi

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16 sanık hakkında düzenlenen iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi ve iade edildi. Mahkeme, iddianamede suçun sübutuna doğrudan etki edecek deliller toplanmadan kamu davası açıldığını tespit etti.

HTS kayıtları ve teknik rapor eksikliği

İddianamede şüphelilerin kullandığı GSM hatlarına ilişkin arama, mesaj ve baz bilgilerini içeren HTS kayıtlarının Bilgi Teknolojileri Kurumundan istendiği, ancak bu kayıtların gelmesinin ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından düzenlenecek HTS analiz raporları beklenmeden dosyanın hazırlandığı belirtildi. Mahkeme, HTS analizlerinin özellikle "suçluyu kayırma" suçu açısından suçun sübutuna doğrudan etki eden delil niteliğinde olduğunu vurguladı.

Tanık ve güvenlik görevlilerinin ifadelerinin alınmaması

Mahkeme, şüpheli Ali Osman A. hakkındaki değerlendirmede ifadesinde bahsedilen güvenlik amiri Ali D hakkında kimlik tespiti yapılmadan ve bilgi-görgü beyanı alınmadan iddianame düzenlendiğini, ayrıca olay günü Ali D'yi arayan güvenlik personelinin tespit edilmeden rapor hazırlandığını kaydetti. Bu kişilerin tanık olarak dinlenmemesinin suçun sübutuna etki eden önemli bir eksiklik olduğu belirtildi.

Şirketlere yönelik hukuki dayanak eksikliği

İddianamede Ravive Kozmetik San. ve Dış. Tic. A.Ş. ile LYKKE Kozmetik Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. hakkında malen sorumlu tutulma ve TCK 60. maddesi kapsamında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması talep edildi. Mahkeme, şüphelere isnat edilen suçların hiçbiri için tüzel kişilere güvenlik tedbiri uygulanabileceğine dair açık kanuni düzenleme gösterilmediğini, bu talebin delillerle açıklanmadığını belirterek CMK 170/4 hükmüne aykırılık tespit etti.

SGK'nın zarar görme statüsüne ilişkin eksiklik

İddianamede Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nın suçtan zarar gören sıfatıyla gösterildiği; ancak SGK'nın isnat edilen suçlar bakımından ne şekilde zarar gördüğünün delillerle açıklanmadığı, bunun da CMK 170/4'e aykırılık oluşturduğu kaydedildi.

Yakalama kararı ve savunma hakkı eksikliği

Şüphelilerden Abdurrahman B. hakkında yakalama emri olmasına rağmen makul süre beklenmeden ifadesi alınmadan iddianame düzenlendiği; bunun CMK 147/1-f kapsamındaki savunma ve lehine delil sunma hakkını kısıtladığı belirtildi. Mahkeme, bu durumun da suçun sübutuna etki eden önemli bir delil noksanlığı olduğunu vurguladı.

Mahkeme kararı ve dosyanın iadesi

Tüm bu eksiklikler ışığında mahkeme, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinin iadesine, soruşturma dosyasının gereği yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi.

Soruşturma sürecinde gözaltı, tutuklama ve gelişmeler

Yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmış; firma sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail O., Altay Ali O., Aleyna O. ile Gökberk G. ’Olası kastla öldürme’ suçlamasıyla, Ali Osman A. ve Onay Y. ise ’Suçluyu kayırma’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Diğer şüpheliler H.E., G.B., Ö.A. ve G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nde kalp krizi geçiren ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kurtuluş Oransal hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından SGK Kocaeli İl Müdürü, Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü ile 1 personel açığa alınmıştı.

