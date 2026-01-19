Küçükçekmece’de Çocukların Kardan Adamını Aldı Götürdü — O Anlar Kamerada

Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, çocukların yaptığı kardan adamı alıp götürdü; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:38
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:45
Olayın ayrıntıları

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, Söğütlüçeşme Mahallesi Korutürk Sokak üzerinde geçen anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen kimliği belirsiz bir şahıs önce etrafı kontrol etti, ardından çocukların yaptığı kardan adamı alıp uzaklaştı. Bu sırada kardan adamın bir kısmı dağıldı ve olay anı kameraya takıldı.

Çocukların tepkisi

Olayı anlatan Ömer Gezer adlı çocuk, 'Biz burada oturuyorduk, çocuklar bir de o kadar uğraştı. Aldılar. Biri dikizledi yani böyle etrafa falan baktı, diğeri de aldı götürdü. Biz de oturuyorduk, çocuklara yazık oldu yani o kadar uğraştılar' dedi. Çocukların emeklerinin zarar görmesi çevrede üzüntüyle karşılandı.

Görüntülerde şahsın kardan adamı yerinden oynattığı ve bir kısmının dağıldığı, ardından kardan adamı alarak uzaklaştığı açıkça görülüyor.

