Küçükçekmece'de Şiddetli Rüzgar Çatı Uçurdu, Araçlar Hasar Gördü

Küçükçekmece'de saat 19.00'da etkili rüzgarla beş katlı binanın çatısı uçtu; üç park halindeki araç zarar gördü, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 20:50
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 20:50
Mehmet Akif Mahallesi Çam Sokak | Saat 19.00

Küçükçekmece'de etkili olan şiddetli rüzgar, beş katlı bir binanın çatısının uçmasına neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Çam Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgar nedeniyle beş katlı bir binanın çatısı yerinden koparak savruldu. Uçan çatı önce karşı binanın çatısının üzerine düştü, ardından sokakta park halinde bulunan araçların üzerine isabet etti.

O sırada sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yaşanan olayda üç araçta hasar oluşurken, çöken çatı nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı. Olay anı iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, düşen çatının sokaktan kaldırılması için çalışmalarına devam ediyor.

İbrahim Keskin: "Şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçtu, araçlarımız hasar gördü. Önce karşı binanın çatısına düşüyor ardından sokağa araçların üzerine düşüyor. Yaralı yok araçlarımızda hasar var sadece."

