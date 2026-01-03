DOLAR
Küçükçekmece'de Şiddetli Rüzgar Çatıyı Uçurdu: 3 Araç Hasar Gördü

Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatısı rüzgarla uçtu; savrulan çatı park halindeki 3 araca zarar verdi, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 21:09
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 21:09
5 katlı bir binanın çatısının koparak savrulması sonucu park halindeki 3 araç zarar gördü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayın gelişimi

Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Çam Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı yerinden koparak savruldu. Uçan çatı önce karşı binanın çatısının üzerine düştü, ardından sokağa ve park halindeki araçların üzerine isabet etti.

Müdahale ve hasar

Sokağın o sırada boş olması olası bir faciayı önledi. Yaşanan olayda üç araçta hasar oluşurken, çöken çatı nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı. Yapılan ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi; ekipler düşen çatının sokaktan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görgü tanığı

Olay sonucu aracında hasar oluşan İbrahim Keskin, "Şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçtu, araçlarımız hasar gördü. Önce karşı binanın çatısına düşüyor ardından sokağa araçların üzerine düşüyor. Yaralı yok araçlarımızda hasar var sadece" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

