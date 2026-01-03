Küçükçekmece'de Şiddetli Rüzgar Çatıyı Uçurdu: 3 Araç Hasar Gördü

5 katlı bir binanın çatısının koparak savrulması sonucu park halindeki 3 araç zarar gördü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayın gelişimi

Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Çam Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı yerinden koparak savruldu. Uçan çatı önce karşı binanın çatısının üzerine düştü, ardından sokağa ve park halindeki araçların üzerine isabet etti.

Müdahale ve hasar

Sokağın o sırada boş olması olası bir faciayı önledi. Yaşanan olayda üç araçta hasar oluşurken, çöken çatı nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı. Yapılan ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi; ekipler düşen çatının sokaktan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görgü tanığı

Olay sonucu aracında hasar oluşan İbrahim Keskin, "Şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçtu, araçlarımız hasar gördü. Önce karşı binanın çatısına düşüyor ardından sokağa araçların üzerine düşüyor. Yaralı yok araçlarımızda hasar var sadece" dedi.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGAR, 5 KATLI BİR BİNANIN ÇATISI UÇURDU. SAVRULAN ÇATI PARK HALİNDEKİ 3 ARACA ZARAR VERDİ. ÇATININ SOKAĞA DÜŞTÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.