Rocky Dağları'nda Puma Saldırısı: Tek Başına Yürüyen Kadın Öldü

Olayın Detayları

ABD'nin Colorado eyaletinde yer alan Rocky Dağları'nda tek başına yürüyüş yapan bir kadın, dağ aslanı olarak da bilinen puma saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Colorado Park ve Yaban Hayatı Sözcüsü Kara Van Hoose, kadının cansız bedeninin dün Estes Park'ın kuzeydoğusundaki Crosier Dağı patikasında ıssız bir ormanlık alanda diğer yürüyüşçüler tarafından bulunduğunu açıkladı.

Hoose, yürüyüşçülerin kadının cesedinin yanında bir puma gördüklerini ve taş atarak kaçmasını sağladıklarını belirtti. Yürüyüşçüler arasında bir doktorun da bulunduğunu ve kadına müdahale ettiğini, ancak kadının çoktan hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yetkililerin Müdahalesi ve Bölgedeki Durum

Saldırının ardından Colorado Park ve Yaban Hayatı yetkilileri olay yerine giderek yakın patikaları kapattı ve bölgede tespit edilen iki pumayı vurarak öldürdü.

Yetkililer, Colorado'da pumaların insanlara saldırmasının nadir görüldüğünü belirtiyor. Colorado Park ve Yaban Hayatı'na 1990'dan bu yana 28 saldırı bildirildi; son ölümcül saldırı 1999'da meydana geldi.

ABD'DE ROCKY DAĞLARI'NDA TEK BAŞINA YÜRÜYÜŞ KADIN PUMA SALDIRISI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.