DOLAR
43,03 -0,17%
EURO
50,46 0,29%
ALTIN
5.979,26 -0,23%
BITCOIN
3.868.334,53 -1,84%

Rocky Dağları'nda Puma Saldırısı: Tek Başına Yürüyen Kadın Öldü

Colorado’daki Rocky Dağları’nda tek başına yürüyüş yapan bir kadın puma saldırısında hayatını kaybetti; bölgedeki iki puma vurularak etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 22:18
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 22:18
Rocky Dağları'nda Puma Saldırısı: Tek Başına Yürüyen Kadın Öldü

Rocky Dağları'nda Puma Saldırısı: Tek Başına Yürüyen Kadın Öldü

Olayın Detayları

ABD'nin Colorado eyaletinde yer alan Rocky Dağları'nda tek başına yürüyüş yapan bir kadın, dağ aslanı olarak da bilinen puma saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Colorado Park ve Yaban Hayatı Sözcüsü Kara Van Hoose, kadının cansız bedeninin dün Estes Park'ın kuzeydoğusundaki Crosier Dağı patikasında ıssız bir ormanlık alanda diğer yürüyüşçüler tarafından bulunduğunu açıkladı.

Hoose, yürüyüşçülerin kadının cesedinin yanında bir puma gördüklerini ve taş atarak kaçmasını sağladıklarını belirtti. Yürüyüşçüler arasında bir doktorun da bulunduğunu ve kadına müdahale ettiğini, ancak kadının çoktan hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yetkililerin Müdahalesi ve Bölgedeki Durum

Saldırının ardından Colorado Park ve Yaban Hayatı yetkilileri olay yerine giderek yakın patikaları kapattı ve bölgede tespit edilen iki pumayı vurarak öldürdü.

Yetkililer, Colorado'da pumaların insanlara saldırmasının nadir görüldüğünü belirtiyor. Colorado Park ve Yaban Hayatı'na 1990'dan bu yana 28 saldırı bildirildi; son ölümcül saldırı 1999'da meydana geldi.

ABD'DE ROCKY DAĞLARI'NDA TEK BAŞINA YÜRÜYÜŞ KADIN PUMA SALDIRISI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.

ABD'DE ROCKY DAĞLARI'NDA TEK BAŞINA YÜRÜYÜŞ KADIN PUMA SALDIRISI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Antalya'da 50 Yıldır Bağlama Ustası Ali Doğan, Mesleğini Çocuklarıyla Sürdürüyor
3
Mardin Kızıltepe’de Evlat Acısı: Oğlu Kalp Krizinden Ölen Anne 3 Gün Sonra Vefat Etti
4
Bahçesaray'da helikopterle iki hasta Van'a sevk edildi
5
Süleymanpaşa'da Doğalgaz Kesintisi: Vatandaşlardan Tepki
6
Aliağa’da Akaryakıt İstasyonunda Kurşunlama: 2 Tutuklama
7
Taksim'de 'Huzur İstanbul' Helikopter Destekli Asayiş Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları