Küçükçekmece'de U15 Maçında Kavga: Recai Şaz'ın Kolu Kırıldı
Maç sonrası taraftarlar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü
Pazar günü öğle saatlerinde Küçükçekmece'de oynanan U15 Süper Amatör Lig mücadelesinde İstanbul Balkanspor ile Yarımburgaz Spor takımları karşılaştı. Karşılaşma Küçükçekmece Kemal Aktaş Stadı'nda gerçekleştirildi.
Maç esnasında taraftarlar arasında başlayan tartışma ve küfürleşme, kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Olay sahadan sokağa taştı ve taraflar birbirleriyle fiziki mücadelenin içine girdi.
Kavgada Yarımburgaz Spor Kulüp Başkanı Recai Şaz'ın kolu kırıldı. Olayda toplamda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
O anlara ait yumruklu ve tekmeli kavga görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
