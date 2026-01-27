Küçükçekmece'de U15 Maçında Kavga: Recai Şaz'ın Kolu Kırıldı

Küçükçekmece'de İstanbul Balkanspor-Yarımburgaz Spor U15 maçında çıkan kavgada Yarımburgaz Spor Başkanı Recai Şaz'ın kolu kırıldı; 2 kişi hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 09:12
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 09:13
Küçükçekmece'de U15 Maçında Kavga: Recai Şaz'ın Kolu Kırıldı

Küçükçekmece'de U15 Maçında Kavga: Recai Şaz'ın Kolu Kırıldı

Maç sonrası taraftarlar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü

Pazar günü öğle saatlerinde Küçükçekmece'de oynanan U15 Süper Amatör Lig mücadelesinde İstanbul Balkanspor ile Yarımburgaz Spor takımları karşılaştı. Karşılaşma Küçükçekmece Kemal Aktaş Stadı'nda gerçekleştirildi.

Maç esnasında taraftarlar arasında başlayan tartışma ve küfürleşme, kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Olay sahadan sokağa taştı ve taraflar birbirleriyle fiziki mücadelenin içine girdi.

Kavgada Yarımburgaz Spor Kulüp Başkanı Recai Şaz'ın kolu kırıldı. Olayda toplamda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

O anlara ait yumruklu ve tekmeli kavga görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE, U15 SÜPER AMATÖR LİGDE MÜCADELE EDEN İKİ TAKIM TARAFTARLARI ARASINDA KAVGA ÇIKTI....

KÜÇÜKÇEKMECE'DE, U15 SÜPER AMATÖR LİGDE MÜCADELE EDEN İKİ TAKIM TARAFTARLARI ARASINDA KAVGA ÇIKTI. KULÜP BAŞKANIN KOLU KIRILIRKEN, YAŞANAN O ANLAR KAMERAYA YANSIDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da İtfaiye, Zincire Sıkışan Köpeğin Patisini Kurtardı
2
Küçükçekmece'de U15 Maçında Kavga: Recai Şaz'ın Kolu Kırıldı
3
Eflani Çukurgelik'te Muhtarın İki Katlı Evi Kül Oldu
4
Atlas Çağlayan’ın Ailesine Tehdit: 5 Şüpheli Tutuklandı, 1 Gözaltında
5
Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü davası bugün başlıyor
6
Hatay’da 34 Yıl 2 Ay Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı
7
Arnavutköy'de Ön Kaldıran Motosiklet Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları