Kumlu'da Hapis Cezasıyla Aranan Kadın Şüpheli Yakalandı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.D., 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:35
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 12:35
Kumlu'da Hapis Cezasıyla Aranan Kadın Şüpheli Yakalandı

Kumlu'da hapis cezasıyla aranan kadın şüpheli yakalandı

Emniyet ekiplerinin çalışması sonucunda E.D. gözaltına alındı

Hatay’ın Kumlu ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın şüpheli yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda; E.D. adlı şahsın, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi ve şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KUMLU’DA HAPİS CEZASI İLE ARANAN KADIN ŞÜPHELİ YAKALANDI

KUMLU’DA HAPİS CEZASI İLE ARANAN KADIN ŞÜPHELİ YAKALANDI

KUMLU’DA HAPİS CEZASI İLE ARANAN KADIN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozkır'da Şiddetli Rüzgar Çatı Uçurdu — Dereköy'de Ev ve Barınaklar Hasar Gördü
2
Fransız Çiftçiler Traktörleriyle Paris’i Abluka Altına Aldı — AB-Mercosur Protestosu
3
Salihli'yi Vuran Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu, 72 Yaşındaki Kadın Yaralandı
4
Uşak'ta Kuvvetli Fırtına: Çatı Uçmaları ve Trafik Aksaklıkları
5
İstanbul'da Lodos: Bayrampaşa'da Ağaç Devrildi, Zeytinburnu'nda Saksı Düştü
6
Karacabey'de Alev Alev Yanan Ağıl: Hayvanlar Son Anda Kurtarıldı
7
Malatya'da Otobüs Devrildi: 6 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları