Kumlu'da hapis cezasıyla aranan kadın şüpheli yakalandı

Emniyet ekiplerinin çalışması sonucunda E.D. gözaltına alındı

Hatay’ın Kumlu ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın şüpheli yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda; E.D. adlı şahsın, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi ve şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

