Kuşadası'nda 550 Bin TL'lik Altın Bilezik Hırsızı Yakalandı

Güzelçamlı'da 05 Ocak 2026 tarihli hırsızlık olayı aydınlatıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’nde 05 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen olayda, Y.K. (60) isimli vatandaşın evinden yaklaşık 100 gram ağırlığında ve 550 bin TL değerindeki altın bileziğin çalındığı belirtildi. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntü incelemeleri sonucunda hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen M.H. (54) adlı yabancı uyruklu şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çalınan altın bilezik bulunarak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KUŞADASI’NDA ALTIN BİLEZİK HIRSIZI YAKALANDI