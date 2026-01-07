Kuşadası'nda Belediye Gerginliği: Aydın Büyükşehir ile Karşı Karşıya

Kuşadası'nda, Aydın Büyükşehir'e ait alanda yapılan çalışma tartışması, Kuşadası Belediyesi ekipleri ile Büyükşehir ekipleri arasında gerginliğe ve polis müdahalesine yol açtı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 20:21
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 21:07
Otopark alanındaki çalışma, iki belediye ekibini karşı karşıya getirdi

Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Büyükşehir'e ait bir alanda gerçekleştirildiği iddia edilen çalışma nedeniyle akşam saatlerinde karşı karşıya geldi.

Olay, Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası önünde bulunan ve Büyükşehir'e ait olduğu belirtilen otopark alanı üzerinde başlatılan çalışma sırasında yaşandı. İddiaya göre Kuşadası Belediyesi ekipleri alanda çalışmaya başlayınca, Büyükşehir ekipleri müdahale ederek yapılan çalışmayı durdurmak istedi.

Taraflar arasında devam eden müdahale sırasında demir profiller kesildi ve iki ekip bir araya geldi. Akşam saatlerinde zaman zaman taraflar arasında arbede yaşanırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın büyümesini engellemek amacıyla bölgede güvenlik önlemleri alırken, ekiplerin gergin bekleyişi sürüyor. Olayla ilgili yetkililer tarafından yapılan müdahale ve çalışmalar devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

