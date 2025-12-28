Kuşadası’nda evinde ölü bulundu: 55 yaşındaki Şevket Doğan hayatını kaybetti

Kuşadası’nda evinde ölü bulundu: 55 yaşındaki Şevket Doğan

Olay Yeri ve İlk İnceleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Davutlar Mahallesi Güzelçamlı Caddesi üzerindeki bir apartmanda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Şevket Doğan (55) evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Doğan’dan bir süredir haber alınamaması ve apartmanda yayılan kötü koku üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girerek Doğan’ı hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenin yaklaşık 5-6 günlük olduğu tahmin edilirken, yapılan işlemlerin ardından cenaze Kuşadası Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

