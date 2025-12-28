DOLAR
Kuşadası’nda evinde ölü bulundu: 55 yaşındaki Şevket Doğan hayatını kaybetti

Kuşadası Davutlar'da 55 yaşındaki Şevket Doğan, komşuların ihbarı üzerine evinde ölü bulundu; cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 20:29
Olay Yeri ve İlk İnceleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Davutlar Mahallesi Güzelçamlı Caddesi üzerindeki bir apartmanda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Şevket Doğan (55) evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Doğan’dan bir süredir haber alınamaması ve apartmanda yayılan kötü koku üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girerek Doğan’ı hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenin yaklaşık 5-6 günlük olduğu tahmin edilirken, yapılan işlemlerin ardından cenaze Kuşadası Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

