Hatay Defne'de Mikserle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Defne ilçesinde mikserle çarpışan motosiklet sürücüsü Refik Diyapoğlu (39), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:10
Hatay Defne'de Mikserle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Hatay Defne'de Mikserle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kaza ve İlk Müdahale

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki mikserin altında kalarak ezilen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Çekmece Mahallesi üst geçitte yaşandı. Seyir halindeki, M.D. idaresindeki 31 APB 438 plakalı mikser ile Refik Diyapoğlu (39) yönetimindeki 31 BAG 081 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü mikserin altında kalarak ağır yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalelere rağmen Refik Diyapoğlu, hastanede tüm çabalara karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

REFİK DİYAPOĞLU ÖLDÜ.

REFİK DİYAPOĞLU ÖLDÜ.

DEFNE İLÇESİNDE MİKSERİN ALTINDA KALARAK EZİLEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.

