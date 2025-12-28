Kocaeli ve İstanbul’da Organize Suç Operasyonu: 15 Gözaltı

Kocaeli Emniyeti'nden eş zamanlı baskın

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Kocaeli ve İstanbul'da suç örgütüne yönelik geniş çaplı müdahale gerçekleştirildi.

Operasyon, şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit suçları kapsamında yürütüldü.

İşlemler, 28 Aralık saat 05.30'da eş zamanlı olarak yapıldı. Ekiplerce ele geçirilen malzemeler arasında 7 ruhsatsız tabanca, 410 fişek, 13 şarjör ve 1 kurusıkı tabanca bulunuyor.

Olayla bağlantılı olarak, suç örgütü liderinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

