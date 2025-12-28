DOLAR
Kocaeli ve İstanbul’da Organize Suç Operasyonu: 15 Gözaltı

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi; örgüt liderinin de aralarında olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 20:44
Kocaeli Emniyeti'nden eş zamanlı baskın

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Kocaeli ve İstanbul'da suç örgütüne yönelik geniş çaplı müdahale gerçekleştirildi.

Operasyon, şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit suçları kapsamında yürütüldü.

İşlemler, 28 Aralık saat 05.30'da eş zamanlı olarak yapıldı. Ekiplerce ele geçirilen malzemeler arasında 7 ruhsatsız tabanca, 410 fişek, 13 şarjör ve 1 kurusıkı tabanca bulunuyor.

Olayla bağlantılı olarak, suç örgütü liderinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

