Safranbolu'da 5 Saat Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Safranbolu Bulak Mağarası yolunda yoğun kar nedeniyle aracında 5 saat mahsur kalan Arif Kuru, Safranbolu Belediyesi ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 20:41
Bulak Mağarası yolunda kar çalışmasıyla kurtarma

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bulak Mağarası yolunda aracında mahsur kalan Arif Kuru (62), yaklaşık 5 saat süren bekleyişin ardından kurtarıldı.

Olay, Bulak Mağarası yolunda meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine Safranbolu Belediyesi ekipleri bölgede kar küreme çalışması yaparak Kuru'ya ulaştı. Ardından jandarma ekipleri vatandaşın güvenli bölgeye sevkini sağladı.

Edinilen bilgiye göre, Arif Kuru iki gün önce karda mahsur kalan babasının aracına bakmak için bölgeye gelmiş; etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kendisi de yolda kaldı.

Aynı güzergahta mahsur kalan bir çekici de ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

