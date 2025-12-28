DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.753.118,64 0,03%

Malatya'da Trafik Kazası: İki Araç Kullanılamaz Hale Geldi, Sürücüler Yarasız

Malatya-Elazığ karayolu Battalgazi Altgeçit girişinde saat 21.15'te iki aracın çarpıştığı kazada, 44 AFT 715 ve 44 AEP 066 plakalı araçlar kullanılmaz hale geldi; sürücüler yara almadı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 22:10
Malatya'da Trafik Kazası: İki Araç Kullanılamaz Hale Geldi, Sürücüler Yarasız

Malatya'da Gece Yarısı Trafik Kazası: İki Araç Ağır Hasarlı

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada araçlar büyük çapta zarar görürken, sürücüler şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza Noktası ve Zamanı

Kaza, saat 21.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Battalgazi Altgeçit girişi mevkiinde gerçekleşti.

Çarpışmanın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan sürücüleri öğrenilemeyen 44 AFT 715 plakalı Volkswagen marka otomobil ile aynı yönde ilerleyen 44 AEP 066 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, tali yoldan ana yola katılım noktasında çarpıştı.

Hasar ve Soruşturma

Kazada her iki araçta da büyük çaplı maddi hasar meydana geldi; araçlar kullanılamaz hale geldi. Her iki sürücü de kazayı yara almadan atlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA ARAÇLARDA BÜYÜK ÇAPLI HASAR...

MALATYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA ARAÇLARDA BÜYÜK ÇAPLI HASAR MEYDANA GELİRKEN, SÜRÜCÜLER KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI.

MALATYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA ARAÇLARDA BÜYÜK ÇAPLI HASAR...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Trafik Kazası: İki Araç Kullanılamaz Hale Geldi, Sürücüler Yarasız
2
Kozan-Kadirli yolunda hatalı sollama: 2 ağır yaralı
3
Mardin Artuklu'da Silahlı Kavga: 23 Yaşındaki Fırat Baraj Hayatını Kaybetti
4
Rize Fındıklı'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
5
Konya'da Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Ağrı'da Kar ve Tipi Sonrası 354 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
7
Arnavutköy'de 4 Katlı Binanın Bacasında Yangın — İtfaiye Müdahale Etti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları