Malatya'da Trafik Kazası: İki Araç Kullanılamaz Hale Geldi, Sürücüler Yarasız

Malatya'da Gece Yarısı Trafik Kazası: İki Araç Ağır Hasarlı

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada araçlar büyük çapta zarar görürken, sürücüler şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza Noktası ve Zamanı

Kaza, saat 21.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Battalgazi Altgeçit girişi mevkiinde gerçekleşti.

Çarpışmanın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan sürücüleri öğrenilemeyen 44 AFT 715 plakalı Volkswagen marka otomobil ile aynı yönde ilerleyen 44 AEP 066 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, tali yoldan ana yola katılım noktasında çarpıştı.

Hasar ve Soruşturma

Kazada her iki araçta da büyük çaplı maddi hasar meydana geldi; araçlar kullanılamaz hale geldi. Her iki sürücü de kazayı yara almadan atlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA ARAÇLARDA BÜYÜK ÇAPLI HASAR MEYDANA GELİRKEN, SÜRÜCÜLER KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI.